Украина закрыла пункт пропуска в Крым

Работа одного из трех пунктов пропуска из Украины в Крым была приостановлена 12 августа. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

Отмечается, что украинская сторона запретила пропуск лиц и транспортных средств через КПП Армянск-Каланчак. Выезда из России ожидают порядка 50 машин. На въезде в РФ через этот пункт пропуска оформление лиц и транспорта происходит в штатном режиме.

«Несмотря на провокационные действия украинской стороны, все пункты пропуска работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В связи с отсутствием информации о причинах закрытия КПП со стороны Украины и времени возобновления его работы, сотрудники МАПП «Армянск» перенаправляют выезжающих из России в другие пункты пропуска.

Двумя днями ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам не стоит ездить на заработки «в отсталую и феодальную Россию». Между двумя странами он предложил создать «санитарную зону», пишет РИА Новости.