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Украина введёт пошлину на ввоз арматуры и катанки из РФ

29 Декабря 2017 в 16:29
Украина введёт пошлину на ввоз арматуры и катанки из РФ

Украина на пять лет ввела пошлину для российской арматуры и катанки. Решение было принято Межведомственной комиссией по международной торговле. Оно вступит в силу через 60 после публикации сообщения, то есть примерно 28 февраля, сообщают «Украинские новости».

Пошлина устанавливается на уровне 15,21%. Антидемпинговые меры будут применяться для арматурного проката диаметром от 6 до 40 миллиметров, а также катанки диаметром от 5,5 до 14 миллиметров.

Ранее на сайте министерства торговли США было анонсировано введение антидемпинговых пошлин по отношению к стальной катанке из РФ, ОАЭ и Белоруссии.

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