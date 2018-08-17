Украина вновь предлагает ввести визы для россиян

Ввести визовый режим между Украиной и Россией предложил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь. Как пишет РИА Новости, по его словам, эта мера необходима для демонстрации Киевом своей твердой позиции. Кроме того, он подчеркнул, что пограничник не в состоянии быстро дать оценку тому или иному человеку, а главное – разобраться в его намерениях, подчёркивают «Известия».

Как напоминает Ura.ru, в июне Министерство иностранных дел Украины объявило об открытии восьми визовых центров на территории России. Речь шла о Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Напомним, сейчас время между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Однако с 1 января2018-го Киев ввел биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают украинскую границу.