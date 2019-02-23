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Украина утратила первенство в рейтинге по притоку мигрантов в Россию

23 Февраля 2019 в 14:33
Украина утратила первенство в рейтинге по притоку мигрантов в Россию

Украина переместилась с первой на третью позицию в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Данные Росстата проанализировало РИА Новости.

Таджикистан лидирует в обеспечении России мигрантами. Из этой страны в 2018 году на территорию РФ въехали 31 тысяч человек. Второе место занимает Казахстан, откуда прибыли 26,5 тысяч человек.

С территории Украины в Россию въехали в 2018 году 14,8 тысяч человек. Для сравнения, в 2017 году количество украинских мигрантов в РФ составляло 47,7 тысяч человек . Теперь соседняя славянское государство переместилось в рейтинге Росстата на третье место.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН призвал расследовать заявления Голиковой о приросте населения.

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