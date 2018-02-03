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Украина требует пересмотреть применение в ООН права вето

3 Февраля 2018 в 15:18
Украина требует пересмотреть применение в ООН права вето

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. В частности, необходимо пересмотреть процедуру применения права вето. С таким предложением выступила украинская делегация при Организации Объединенных Наций.

В представленном делегацией документе говорится, что Украина и другие члены СБ ООН в течение последних двух лет стали свидетелями наличия «институционных недостатков» Совбеза. В частности указывается на тот факт, что в последние годы слишком много злоупотреблений правом вето.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT заявил, что инициатива направлена против России и сделана Украиной с подачи американцев.

Политолог предупредил, что отсутствие права вето в ООН может привести к очень серьезным последствиям.

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