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Украина стала активнее торговать с Россией

7 Февраля 2019 в 20:34
Украина стала активнее торговать с Россией

Товарооборот между Российской Федерацией и Украиной вырос на 16% в 2018 году, сообщает «Синьхуа» со ссылками на данные Федеральной таможенной службы РФ.

В минувшем году оборот внешней торговли между странами составил 14,98 млрд долларов США (в 2017 году - $12,86 млрд.).

 Импорт из Украины в Россию вырос с 4,9 до 5,5 млрд долларов. Экспорт на Украину вырос до 9,5 млрд долларов США.

Ранее сообщалось, что введенные Китаем и США торговые пошлины приведут к росту доли третьих стран в торговом обороте с Пекином и Вашингтоном, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию. По мнению экспертов, из-за взаимных ограничений торговля между США и Китаем сократится, а экспорт китайских товаров на 82% будет перехвачен компаниями в других странах.

Председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов заявил в эфире НСН, что Китай с осторожностью смотрит на расширение торговли с Россией, опасаясь новых ограничений со стороны США.

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