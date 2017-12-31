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Украина с 1 января вводит биометрический контроль для россиян

31 Декабря 2017 в 13:53
Украина с 1 января вводит биометрический контроль для россиян

С 1 января 2018 года Украина вводит биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе и России. Об этом сообщили в воскресенье, 31 декабря, в украинском МИД.

В тестовом режиме биометрический контроль на украинской границе заработал 27 декабря. В тот же день МВД Украины выпустило видеоролик, в котором рассказывалось, как проходит новая процедура пограничного контроля.

«Быстрая, приятная процедура – и Вы уже на Украине», - говорится в ролике.

Тестирование проходило в пунктах пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) и «Бачевск» (Сумская область), пишет RT.

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