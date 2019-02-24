Украина примет решение об участии Maruv в Евровидении в течение 48 часов

Maruv. Фото: Instagram @maruvofficial

Александра Кольцова, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сделала официальное заявление о том, что окончательное решение об участии певицы Maruv в конкурсе «Евровидение» компания примет в течение двух дней.

Накануне стало известно, что Maruv набрала 11 баллов из 12 возможных и победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Однако, в связи с ее гастролями в России в украинском обществе возникли сомнения в том, что певица может представлять страну на европейском конкурсе.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу», - заявила Кольцова телеканалу «Громадське».

«В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», — цитирует Кольцову RT.

Анна и Мария Опанасюк, которые тоже вышли в финал отборочного тура на Евровидение-2019, получили всего три балла. Низкий результат может быть связан с политическим скандалом, в центре которого они оказались в связи со своими высказываниями о территориальной принадлежности Крыма.



