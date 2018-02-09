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Украина пообещала не захватывать соседей

9 Февраля 2018 в 21:28
Украина пообещала не захватывать соседей

Глава Генеральном штаба Украины генерал Виктор Муженко заявил, что ВСУ не собираются нападать на Россию, сообщается на сайте Минобороны страны.

Генерал отметил, что один из ключевых моментов военной реформы —повышение мобильности подразделений. Это вызвано тем, что угроза безопасности Украины исходит с разных сторон. В связи с этим в рамках учений войска перебрасывают на расстояния до тысячи километров, сообщает РИА «Новости».

56-летний Виктор Николаевич Муженко  — украинский военачальник, генерал армии Украины. Начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (с 3 июля 2014 года). Является руководителем силовой операции украинских властей, проводимой на востоке Украины.

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