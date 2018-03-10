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Украина получила статус страны-аспиранта НАТО

10 Марта 2018 в 12:31
Украина получила статус страны-аспиранта НАТО

Североатлантический альянс признал за Украиной статус страны-аспиранта организации. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Отмечается, что вместе с Украиной желание попасть альянс выразили Босния и Герцеговина, Македония и Грузия.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала признание за Украиной статуса аспиранта «еще одним шагом» к полноценному членству в альянсе.

Напомним, Украина решила отказаться от внеблокового статуса в декабре 2014 года. В июне 2016 году был принят еще ряд изменений в законодательство, согласно которым вступление в НАТО стало для Украины как «высшей целью внешней политики», пишет Газета.ру

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