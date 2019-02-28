Украина получила приглашение на «Евровидение-2020»

Европейский вещательный союз сожалеет о том, что Украина не будет участвовать в «Евровидении - 2019», и уже предложил принять участие в конкурсе 2020 года. Заявление опубликовано на сайте международного мероприятия, передает URA.ru.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV (Анна Корсун) не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в конкурсе «Евровидение». MARUV стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение 2019» Второе место заняла группа «Freedom-jazz», третье - популярный проект «Kazka». Они также отказались от участия в конкурсе.

Конкурс песни «Евровидение-2019» — 64-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в Тель-Авиве, благодаря победе Нетты Барзилай с песней «Toy» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне, Португалия. До этого Израиль принимал у себя «Евровидение» 1979 и 1999 годов. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно.