Украина получила очередной кредит

Украина привлекла от Deutsche Bank кредит в размере 529 миллионов евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития, сообщается на сайте украинского министерства финансов, сообщает РИА «Новости».

В декабре сообщалось, что Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 миллиона евро под гарантию МБРР.

Ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Киеву финансовой помощи в размере 1 млрд евро. В сообщении пресс-службы СЕ говорится, что кредит предоставляется на нормализацию экономической обстановки в стране и проведение структурных реформ.