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Украина получила очередной кредит

1 Марта 2019 в 22:58
Украина получила очередной кредит

Украина привлекла от Deutsche Bank кредит в размере 529 миллионов евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития, сообщается на сайте украинского министерства финансов, сообщает РИА «Новости».

В декабре сообщалось, что Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 миллиона евро под гарантию МБРР.

Ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Киеву финансовой помощи в размере 1 млрд евро. В сообщении пресс-службы СЕ  говорится, что кредит предоставляется на нормализацию экономической обстановки в стране и проведение структурных реформ.

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