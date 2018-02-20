Украина подала в международный суд на Россию из-за нарушения морского права

Украина передала в арбитражный трибунал в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает «Синьхуа».

Официальный Киев обвиняет Российскую Федерацию в том, что после выхода Крыма из состава Украины Москва начала попирать суверенные права украинского государства в Керченском проливе, а также в Черном и Азовском морях. В частности, Россия незаконно использует акваторию и шельф полуострова для ловли рыбы и добычи полезных ископаемых. Кроме того, она блокирует заход судов в украинские порты из-за строительства Керченского моста.

Реакции официальной Москвы на действия Украины пока не последовало.

Республика Крым — субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного федерального округа. Образована 18 марта 2014 года в результате присоединения к Российской Федерации части Крымского полуострова, до событий февраля—марта 2014 года контролировавшейся Украиной. Украина не признаёт присоединение Крыма к России и считает полуостров территорией, временно оккупированной российскими вооружёнными силами.

Крымский мост — строящийся транспортный переход через Керченский пролив. Переход будет состоять из двух расположенных рядом друг с другом мостов — железнодорожного и автомобильного. Мост соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Мост является частью создаваемой кольцевой дороги вокруг Чёрного моря.