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Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией

6 Августа 2018 в 11:47
Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Как отмечает RT, ссылаясь на телеканал «1+1», об этом сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Позицию о том, что Украина должна ограничить транспортное сообщение с Россией, ещё в июне высказал журналист Мирослав Гай. Он отметил, что украинские болельщики проявили «несознательность», когда приняли решение отправиться в на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию. В связи с этим, по его мнению, встаёт вопрос о «превентивных мерах», которые не были приняты.

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