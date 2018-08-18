Украина ответила на обвинения американских СМИ в предательстве

Украинская компания "Мотор Сич" отреагировала на обвинения в предательстве США со стороны газеты The Washington Times.

Ранее издание назвало поставку украинских автадвигателей в Китай "ножом в спину" американцев.

По мнению представителей украинской компании, шумиха в СМИ поднята ради лоббирования интересов России.

"Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей… Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции", — говорится в заявлении "Мотор Сич".

В компании также добавили, что после 2014 года 'Мотор Сич" осталась без российского рынка сбыта. Кроме того, если будет разорван контракт с украинской стороной, Пекин будет закупать авиадвигатели у России.