Среда
27 февраля
USD 65.62
EUR 74.49
Горячие новости

Украина отказалась от участия в «Евровидении»

27 Февраля 2019 в 19:37
Украина отказалась от участия в «Евровидении»
ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников

По решению Национальной общественной телерадиокомпании Украины страна не будет принимать участия финале песенного конкурса «Евровидения». Источник отмечает, что певице Maruv, победившей в национальном отборе, запретили участие из-за концертов, прошедших на территории России. При этом три другие группы, попавшие в финал, отказались от выступление на конкурсе по своему желанию.

В частности, представлять страну предложили группе Freedom-Jazz girls band, которая заняла на этапе национального отбора второе место. Её участники отказались ехать на финал конкурса в Израиль, уточнив, что находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и собираются в скором времени отправиться в гастрольный тур. Что касается группы Kazkа, которая стала по итогам нацотбора третьей, то её участники отметили, что хотели бы выступить на Евровидении, но им не нужна "победа любой ценой".

Добавим, полуфиналы и финал 64-го песенного конкурса Евровидение пройдут с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.