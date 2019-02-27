Украина отказалась от участия в «Евровидении»

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников

По решению Национальной общественной телерадиокомпании Украины страна не будет принимать участия финале песенного конкурса «Евровидения». Источник отмечает, что певице Maruv, победившей в национальном отборе, запретили участие из-за концертов, прошедших на территории России. При этом три другие группы, попавшие в финал, отказались от выступление на конкурсе по своему желанию.

В частности, представлять страну предложили группе Freedom-Jazz girls band, которая заняла на этапе национального отбора второе место. Её участники отказались ехать на финал конкурса в Израиль, уточнив, что находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и собираются в скором времени отправиться в гастрольный тур. Что касается группы Kazkа, которая стала по итогам нацотбора третьей, то её участники отметили, что хотели бы выступить на Евровидении, но им не нужна "победа любой ценой".

Добавим, полуфиналы и финал 64-го песенного конкурса Евровидение пройдут с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.