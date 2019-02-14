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Украина отказалась от импорта из России свыше 50 тысяч видов продукции для ВПК

14 Февраля 2019 в 22:47
Украина отказалась от импорта из России свыше 50 тысяч видов продукции для ВПК

За последние два года Украина отказалась от ввоза из России более 50 тысяч видов продукции для военно-промышленного комплекса заявил президент Петр Порошенко в ходе поездки в Харьковскую область, сообщает «Синьхуа».

Порошенко отметил, что политика импортозамещения помогла восстановить ВПК Украины и укрепить армию. Сейчас в оборонном секторе страны работают 447 предприятий. 

Ранее сообщалось, что товарооборот между Российской Федерацией и Украиной вырос на 16% в 2018 году.

В минувшем году оборот внешней торговли между странами составил 14,98 млрд долларов США (в 2017 году - $12,86 млрд.).

Импорт из Украины в Россию вырос с 4,9 до 5,5 млрд долларов. Экспорт на Украину вырос до 9,5 млрд долларов США.

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