Украина отказалась от импорта из России свыше 50 тысяч видов продукции для ВПК

За последние два года Украина отказалась от ввоза из России более 50 тысяч видов продукции для военно-промышленного комплекса заявил президент Петр Порошенко в ходе поездки в Харьковскую область, сообщает «Синьхуа».

Порошенко отметил, что политика импортозамещения помогла восстановить ВПК Украины и укрепить армию. Сейчас в оборонном секторе страны работают 447 предприятий.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Российской Федерацией и Украиной вырос на 16% в 2018 году.

В минувшем году оборот внешней торговли между странами составил 14,98 млрд долларов США (в 2017 году - $12,86 млрд.).

Импорт из Украины в Россию вырос с 4,9 до 5,5 млрд долларов. Экспорт на Украину вырос до 9,5 млрд долларов США.