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Украина оштрафовала российские компании за полеты в Крым

12 Марта 2018 в 21:50

Сумма штрафов, наложенных Госавиаслужбой Украины на российские авиакомпании за полеты в Крым, достигла порядка 209 миллионов долларов, сообщило агентство УНИАН.

«Госавиаслужба начиная с 2015 года наложила 5,44 миллиарда гривен штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым», - сообщает агентство со ссылкой на ведомство.

В Госавиаслужбе уточнили, что за каждое нарушение предусмотрен штраф порядка пяти тысяч долларов.

В список «компаний-нарушителей» попали «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Россия», «Уральские авиалинии», «ЮTэйр», «Русджет» и другие, передает ТАСС.

Присоединение Крыма к России (2014) — включение в состав Российской Федерации большей части территории полуострова Крым, ставшего после распада СССР частью независимой Украины и до 2014 года контролировавшегося ею, с образованием двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

На Украине, согласно принятому закону, временно оккупированной территорией определяются территории Автономной Республики Крым и Севастополя, воздушное пространство над ними, а также внутренние воды и территориальное море Украины, включая подводное пространство, их дно и недра. На данный момент воздушное пространство над Крымом и открытыми водами Черного моря контролируется Россией.

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