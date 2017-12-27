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Украина объявила тендер на дноуглубление в двух азовских портах

27 Декабря 2017 в 00:14
Украина объявила тендер на дноуглубление в двух азовских портах

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» объявила тендер на проведение дноуглубительных работ в портах Мариуполя и Бердянска, расположенных на берегу Азовского моря.

В АМПУ пояснили, что необходимость вызвана интенсивным заиливанием дна портов, которое мешает их полноценному функционированию и, соответственно, сокращает логистические потоки. Проект оцениваетс в 499,9 млн гривен, сообщает «Синьхуа».

Мариуполь — город в Донецкой области на востоке Украины, на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик.

Город Бердянск расположен в Северном Приазовье на восточном берегу Бердянского залива в северной части Азовского моря.  

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