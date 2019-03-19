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Украина объявила о повышении тарифов для населения

19 Марта 2019 в 18:09
Украина объявила о повышении тарифов для населения

Власти Украины заявили, что тарифы на тепло и горячую воду для населения повысятся с 1 мая еще на 20%. По прогнозу экспертов, очередное увеличение тарифов приведет к новому росту цен , а также усилению социальной напряженности государства, сообщает РИА ФАН.

Киевский экономист Всеволод Степанюк заявил, что если повышается тариф на один из основных энергоносителей, то это автоматически приводит к росту цен и на все остальные товары. Кроме того, он отметил, что дата изменения тарификации неслучайна. Такое решение связано с тем, что в мае отопление в Украине будет выключено, и люди не почувствуют разницы. Осознание происходящего и первые недовольства придут в декабре, когда протестовать будет уже поздно.

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