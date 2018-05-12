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Украина обвинила российских военных в передаче оружия Савченко

12 Мая 2018 в 16:43
Украина обвинила российских военных в передаче оружия Савченко

СБУ проверяет информацию о причастности российских военных к передаче нардепу Надежде Савченко оружия, которым она планировала совершить теракт в Киеве. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на главу украинского ведомства Василия Грицака.

«В настоящее время следствие СБУ проверяет данные о причастности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану» , — сказал Грицак телеканалу «112 Украина».

Напомним, Надежда Савченко и Владимир Рубан обвиняются в подготовке теракта в здании Верховной Рады в Киеве. Рубан был задержан 8 марта при попытке выехать из ДНР через пункт пропуска с арсеналом оружия.

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