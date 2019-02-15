Украина не может снизить внутренние цены на газ

Украина не может снизить внутренние цены на природный газ из-за взятых страной обязательств перед Международным валютным фондом, заявил премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала «Прямой».

Гройсман подчеркнул, что эти обязательства предусмотрены договоренностью с МВФ, достигнутой еще в 2008 году.

По требованиям МВФ Украина с 1 ноября 2018 года повысила цены на газ, цена выросла на 23,5%, с 1 мая 2019 года произойдет еще одно повышение. Из-за роста стоимости газа с начала этого года поднялись тарифы на тепло — рост составил до 25%.