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Украина не может снизить внутренние цены на газ

15 Февраля 2019 в 21:28
Украина не может снизить внутренние цены на газ

Украина не может снизить внутренние цены на природный газ из-за взятых страной обязательств перед Международным валютным фондом, заявил премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала «Прямой».

Гройсман подчеркнул, что эти обязательства предусмотрены договоренностью с МВФ, достигнутой еще в 2008 году.

По требованиям МВФ Украина с 1 ноября 2018 года повысила цены на газ, цена выросла на 23,5%, с 1 мая 2019 года произойдет еще одно повышение. Из-за роста стоимости газа с начала этого года поднялись тарифы на тепло — рост составил до 25%.

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