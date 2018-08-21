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Украина надеется получить от США патрульные катера

21 Августа 2018 в 21:18
Украина надеется получить от США патрульные катера

Украина надеется получить от США два патрульных катера класса «Айленд» для укрепления своей обороноспособности в Черном море, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

США, вероятно, предоставят украинской стороне катера «Айленд» на безвозмездной основе. Киев возьмет на себя расходы на подготовку, переоснащение и транспортировку судов.

США являются крупнейшим донором военно-технической помощи для Украины. За четыре года Вашингтон потратил на эти цели почти миллиард долларов, передает «Синьхуа».

Патрульные катера класса Island строились для береговой охраны США. Имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м. Развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. В 2016 году два таких катера получила Грузия.

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