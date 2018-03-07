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Украина начала арест активов «Газпрома»

7 Марта 2018 в 21:57

В рамках взыскания штрафа с «Газпрома» Украина начала опись и арест имеющихся в стране активов этой российской компании, сообщает пресс-служба украинского Кабмина.

Штраф в размере порядка 86 млрд гривен в январе 2016 года на «Газпром» наложил Антимонопольный комитет Украины, обвинив компанию в злоупотреблении монопольным положением на украинском рынке природного газа. В силу начисления пени размер штрафа удвоился, сообщает «Синьхуа».

В перечень арестованных активов попало имущество предприятий «Газпромсбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги «Института ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и «Газтранзита».

ПАО «Газпром» -  российская (ранее советская) транснациональная энергетическая корпорация. Государство контролирует более 50 % акций.

Крупнейшая в мире энергетическая компания по версии S&P Global Platts.

Крупнейшая компания в России по выручке по итогам 2015 года по данным журнала «Эксперт».


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