Украина может в принципе отказать от участия в «Евровидение-2019»

По ее словам, которые приводит RT, нужно сделать так, как лучше для страны, но сейчас НОТУ, которая как раз занимается выбором представителя на конкурс, совещается и с самими артистами, и с продюсерами.
Напомним, сразу два музыканта отказались участвовать в «Евровидение-2019». Это непосредственно победительница национального отбора - певица Maruv (Анна Корсун). Решила не ехать на музыкальный конкурс и группа Freedom-Jazz Girls Band, она заняла второе место на национальном отборе.
В этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев, пишет Ura.ru.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал НСН, почему неправильно вновь отправлять Сергея Лазарева на «Евровидение».