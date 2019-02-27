Украина может в принципе отказать от участия в «Евровидение-2019»

Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

По ее словам, которые приводит RT, нужно сделать так, как лучше для страны, но сейчас НОТУ, которая как раз занимается выбором представителя на конкурс, совещается и с самими артистами, и с продюсерами.

Напомним, сразу два музыканта отказались участвовать в «Евровидение-2019». Это непосредственно победительница национального отбора - певица Maruv (Анна Корсун). Решила не ехать на музыкальный конкурс и группа Freedom-Jazz Girls Band, она заняла второе место на национальном отборе.

В этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев, пишет Ura.ru.