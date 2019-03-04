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Украина может передумать насчёт участия в «Евровидении»

4 Марта 2019 в 09:07
Украина может передумать насчёт участия в «Евровидении»

Украина всё ещё может передумать и  стать страной-участницей песенного конкурса «Евровидение-2019». Как пишет ТАСС, об этом, такую позицию озвучил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко. По словам политика, Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) отказалась от участия в конкурсе раньше времени. Однако Кириленко уверен, что что это решение всё ещё можно изменить, подчёркивает Газета.ру.

Напомним, ранее Украина официально отказалась от участия в «Евровидении-2019».  Претенденты один за другим отказывались представлять страну на песенном конкурсе из-за политических скандалов, отмечает РИА «ФАН». В итоге свою кандидатуру Киеву предложил скандальный российский актер Алексей Панин, отмечает «Утро.ру».

Между тем, украинский травести-артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, выразил готовность во второй раз выступить на конкурсе Евровидение, если не найдется другой кандидатуры. По словам Народного артиста Украины, он готов в середине мая поехать в Тель-Авив на музыкальный конкурс.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — цитирует Данилко Ura.ru. Вместе с тем, артист признал, что конкурс стал политизированным, отмечают Дни.ру.

Также не лишним будет напомнить, что Киеву грозит крупный штраф за отказ от участия в «Евровидении-2019». Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова. 
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