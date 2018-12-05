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Украина мечтает остановить «Северный поток-2»

5 Декабря 2018 в 00:42
Украина мечтает остановить «Северный поток-2»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам министерских переговоров НАТО в Брюсселе заявил, что «лучшей санкцией» против России стала бы остановка реализации проекта «Северный поток-2».

Также обсуждалась возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран, передает RT.

По словам Климкина, всё это «вопрос дальнейших дискуссий».

Как ранее сообщала НСН, Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является одним из главных претендентов на пост председателя партии, посчитала слишком радикальной мерой отказ от строительства «Северного потока-2», подчеркнув, что Россия поставляла газ даже во время холодной войны. В то же время она допустила сокращение объёмов газа, который будет проходить по этому трубопроводу.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что позиции Крамп-Карренбауэр приведут к тревожному развитию отношений между Москвой и Берлином.

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