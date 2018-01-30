Украина испытала крылатую ракету собственного производства

На Украине прошло первое испытание крылатой ракеты собственного производства, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.



По его словам, запуск ракеты был открыт «новый этап ракетной программы», сообщает RT. Также Турчинов назвав новую ракету «важным фактором сдерживания агрессора».

Новая ракета разработана киевским КБ «Луч» совместно с другими предприятиями оборонного комплекса, а в дальнейшем в рамках национальной ракетной программы. В будущем планируется создать крылатые ракеты не только наземного, но также морского и воздушного базирования, сообщает РБК.