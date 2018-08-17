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Украина инициирует новые ограничения транспортного сообщения с Россией

17 Августа 2018 в 22:07
Украина инициирует новые ограничения транспортного сообщения с Россией

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект решения по новым ограничениям транспортного сообщения с Россией, сообщил глава ведомства 39-летний Владимир Омелян.

Ранее сообщалось, что министерство собирается предложить Кабмину ограничить прямое железнодорожное сообщение с Россией.

С октября 2015 года между Украиной и Россией приостановлено прямое воздушное сообщение, передает «Синьхуа».

Министерство инфраструктуры Украины — государственный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Министерство возглавляет Министр инфраструктуры Украины, которого назначает на должность Верховная Рада Украины в установленном законодательством порядке.

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