Украина инициирует новые ограничения транспортного сообщения с Россией

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект решения по новым ограничениям транспортного сообщения с Россией, сообщил глава ведомства 39-летний Владимир Омелян.

Ранее сообщалось, что министерство собирается предложить Кабмину ограничить прямое железнодорожное сообщение с Россией.

С октября 2015 года между Украиной и Россией приостановлено прямое воздушное сообщение, передает «Синьхуа».

Министерство инфраструктуры Украины — государственный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Министерство возглавляет Министр инфраструктуры Украины, которого назначает на должность Верховная Рада Украины в установленном законодательством порядке.