Украина и самопровозглашённые республики обменяются пленными

Стороны конфликта в Донбассе запланировали на среду освобождение пленных по формуле «306 ополченцев провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 74 украинских силовика».

В середине ноября представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать проведению обмена пленными. Путин переговорил с главами республик, и те поддержали инициативу. Стороны начали подготовку к обмену, поставив задачу освободить удерживаемых до новогодних и рождественских праздников, сообщает ТАСС.

Вооружённый конфликт на востоке Украины — боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года.

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами Украины и отрядами повстанцев (в основном сторонников самопровозглашённых ДНР и ЛНР — Донецкой и Луганской Народных Республик). Кроме вооружённых сил Украины, в боях против сторонников ДНР и ЛНР также участвовали добровольческие военизированные формирования.





