Среда
27 декабря
USD 57.73
EUR 68.54
Горячие новости

Украина и самопровозглашённые республики обменяются пленными

27 Декабря 2017 в 00:46
Украина и самопровозглашённые республики обменяются пленными

Стороны конфликта в Донбассе запланировали на среду освобождение пленных по формуле «306 ополченцев провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 74 украинских силовика».

В середине ноября представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать проведению обмена пленными. Путин переговорил с главами республик, и те поддержали инициативу. Стороны начали подготовку к обмену, поставив задачу освободить удерживаемых до новогодних и рождественских праздников, сообщает ТАСС.

Вооружённый конфликт на востоке Украины — боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года.

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами Украины и отрядами повстанцев (в основном сторонников самопровозглашённых ДНР и ЛНР — Донецкой и Луганской Народных Республик). Кроме вооружённых сил Украины, в боях против сторонников ДНР и ЛНР также участвовали добровольческие военизированные формирования.



Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.