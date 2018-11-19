Украина грозится приостановить членство в Интерполе

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если организацию возглавит россиянин Александр Прокопчук. Как пишет RT, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В своём Twitter он подчеркнул, что возможное президентство РФ в организации «абсурдно и противоречит духу и её целям».

Между тем, ранее издание The Times, ссылаясь на свои источники, сообщало, что начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук является главным претендентом на пост главы организации. В качестве его единственного конкурента рассматривается исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг.

Как напоминает ФедералПресс, выборы нового главы организации пройдут в ходе сессии Генеральной ассамблеи Интерпола. Она пройдет с 18 по 21 ноября в Дубае. Нового президента выберут на срок до двух лет.