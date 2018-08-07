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Укладка «Северного потока - 2» началась на Балтике

7 Августа 2018 в 12:04
Укладка «Северного потока - 2» началась на Балтике

Компания-оператор Nord Stream 2 AG приступила к укладке трубопровода «Северный поток – 2». Производственный процесс на дне Балтийского моря начался в конце июле, сообщил во вторник, 7 августа, один из участников проекта - компания Uniper, передает ТАСС. Как отметил финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк, к работам приступили, несмотря на протесты со стороны Вашингтона.

Ранее участники проекта заявили, что прокладка «Северного потока - 2» по альтернативному маршруту в обход территориальных вод Дании не увеличит общую стоимость проекта, передает Газета.ру. Копенгаген пока не выдал разрешение на строительство газопровода.

«Северный поток - 2» – расширение действующего газопровода «Северный поток», который проложен между Россией и Германией по дну Балтики. Он должен начать функционировать в конце 2019 года. 

Изначально стоимость проекта оценивалась в 9,5 миллиардов евро. На конец июня «Газпром» и европейские участники инвестировали 4,8 миллиарда евро. Единственный акционер оператора трубопровода - российский «Газпром».

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