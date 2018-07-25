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«Ухо» и «бочка» от «Русских витязей» ждут гостей «НАШЕСТВИЯ-2018»

25 Июля 2018 в 13:04
«Ухо» и «бочка» от «Русских витязей» ждут гостей «НАШЕСТВИЯ-2018»
Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» покажет захватывающее дух авиашоу в небе Большого Завидова.

Девять дней осталось до самого ожидаемого события года – 19-го фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2018. Выступления любимых артистов, познавательные лекции и веселые игры – уже совсем скоро. Специально для всех гостей самого масштабного музыкального события сезона в этом году Министерство обороны Российской Федерации подготовит яркие активности в двух стихиях: на земле и в воздухе.

Сегодня стало известно о том, что друзья фестиваля и «НАШЕго Радио», авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» устроит для всех гостей «Главного приключения года» долгожданный грандиозный праздник в небе Большого Завидова. Захватывающее дух авиашоу, демонстрирующее летное мастерство и высочайшие качества сверхзвуковых многоцелевых истребителей СУ-30СМ, в этом году продлится два дня – субботу и воскресенье. Знаменитая на весь мир шестёрка «Русских витязей» исполнит программу, в которую войдут групповые вращения вокруг продольной оси в пилотажном порядке «Клин», двойной боевой разворот, «ухо», «бочка» и другие полюбившиеся публике фигуры высшего пилотажа.

Следите за обновлениями на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях фестиваля, чтобы узнать первым время проведения грандиозного аэрошоу, и не пропустите интересные подробности о «наземных» активностях от Министерства Обороны.

«Главное приключение года» состоится уже на следующей неделе, до встречи в Большом Завидове.

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