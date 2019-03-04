ФОТО: РИА Новости
5.03.2019 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению военного противостояния Индии и Пакистана5.03.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Угроза ядерной войны: Как предотвратить конфликт Индии и Пакистана?»
Военное противостояние между Индией и Пакистаном, вошедшее в активную фазу в середине февраля, поставило мир на грань ядерной войны, поскольку обе страны обладают ядерным оружием. Давний конфликт разгорелся с новой силой после того, как 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир смертник устроил теракт, жертвами которого стали 45 полицейских. Позже ВВС Индии нанесли удары по лагерю группировки «Джаиш-э-Мухаммад» на территории Пакистана, которая взяла на себя ответственность за подрыв индийского конвоя. Учитывая обострение конфликта, правительства обоих государств закрыли воздушное пространство над своей территорией и продолжают вести военные действия.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для проведения переговоров между Пакистаном и Индией, если стороны изъявят такое желание.
В ходе пресс-конференции ее участники расскажут, какую роль может сыграть Россия в урегулировании военного противостояния Индии и Пакистана, и дадут свою оценку угрозе ядерного противостояния.
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров;
- Руководитель центра индийских исследований Института востоковедения РАН Шаумян Татьяна;
- Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах