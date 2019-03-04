Угроза ядерной войны: Как предотвратить конфликт Индии и Пакистана?

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5.03.2019 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению военного противостояния Индии и Пакистана

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:Военное противостояние между Индией и Пакистаном, вошедшее в активную фазу в середине февраля, поставило мир на грань ядерной войны, поскольку обе страны обладают ядерным оружием. Давний конфликт разгорелся с новой силой после того, как 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир смертник устроил теракт, жертвами которого стали 45 полицейских. Позже ВВС Индии нанесли удары по лагерю группировки «Джаиш-э-Мухаммад» на территории Пакистана, которая взяла на себя ответственность за подрыв индийского конвоя. Учитывая обострение конфликта, правительства обоих государств закрыли воздушное пространство над своей территорией и продолжают вести военные действия.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для проведения переговоров между Пакистаном и Индией, если стороны изъявят такое желание.

В ходе пресс-конференции ее участники расскажут, какую роль может сыграть Россия в урегулировании военного противостояния Индии и Пакистана, и дадут свою оценку угрозе ядерного противостояния.