«Угроза национальной безопасности». Латвия депортировала российских журналистов

Власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов. Ольгу Курлаеву и ее супруга Антона Курлаева посчитали угрозой для национальной безопасности.

Как сообщают «Вести.ру», журналистка сама сообщила коллегам о депортации. О причинах ей ничего не сказали, только обмолвились, что «они такие же, как у супруга».

«То есть я несу угрозу национальной безопасности», — сообщила журналистка.

Ранее из Латвии был выдворен сотрудник телеканала ТВЦ Антон Курлаев. Журналист рассказал, что въехал в страну совершенно спокойно, однако на следующее утро его возле гостиницы задержала полиция. В миграционной служба Латвии россиянину предложили «подвезти до границы», «а дальше делай, что хочешь». Возвращаться обратно журналисту пришлось за свой счет, пишет Газета.ру