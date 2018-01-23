Угроза цунами объявлена в США и Канаде из-за землетрясения

В США объявлена угроза цунами из-за землетрясения у берегов Аляски. Природное явление произошло 22 января. Подземные толчки оценили в 8,2 балла. Эпицентр находился в 300 километрах от города Кадьяк. Информацию о землетрясении передала Геологическая служба США, сообщает «Свободная Пресса» .

Опасность возникновения цунами сохраняется сразу в нескольких штатах США. В том числе речь идёт об Аляске, Гавайях, Вашингтоне. Гигантская волна также может образоваться на тихоокеанском побережье Канады, сообщает Газета.ру .