Угроза цунами на Аляске миновала

Угрозы цунами для западного побережья США, Британской Колумбии и Аляски после сильного землетрясения нет, сообщает система оповещения о цунами США.

Дональду Трампу сообщили о землетрясении, заявила Сара Сандерс.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске. Повреждены многие дома и строения. Многие дороги и мосты перекрыты, передает «Интерфакс».

Геологи из Университета Кобе обнаружили у берегов Японии супервулкан с гигантским сгустком магмы. По мнению исследователей, в случае извержения может он унести жизни 100 миллионов человек.



Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в эфире НСН заявил, что опасность обнаруженного супервулкана сильно преувеличена журналистами.