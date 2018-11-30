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Угроза цунами на Аляске миновала

30 Ноября 2018 в 23:28
Угроза цунами на Аляске миновала

Угрозы цунами для западного побережья США, Британской Колумбии и Аляски после сильного землетрясения нет, сообщает система оповещения о цунами США.

Дональду Трампу сообщили о землетрясении, заявила Сара Сандерс.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске. Повреждены многие дома и строения. Многие дороги и мосты перекрыты, передает «Интерфакс».

Геологи из Университета Кобе обнаружили у берегов Японии супервулкан с гигантским сгустком магмы. По мнению исследователей, в случае извержения может он унести жизни 100 миллионов человек.

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в эфире НСН заявил, что опасность обнаруженного супервулкана сильно преувеличена журналистами.

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