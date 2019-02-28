Уголовное дело заведено из-за дизентерии в школах Москвы

Уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет по фактам заболевания школьников и учителей дизентерией и шигеллой в Восточном округе Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года в семи школах на востоке российской столицы была приготовлена пища из сырья поставщика ООО «Вито-1». После употребления этой продукции было зафиксировано 67 случаев заболевания учеников и педагогов кишечными инфекциями.

У всех пострадавших поднялась температура, началась рвота. Во всех школах, откуда были заболевшие, вводился режим карантина.

В продукции ООО «Вито-1» в ходе специального исследования были найдены бактерии группы кишечной палочки, кроме того, отмечалось повышенное содержание дрожжей. Это свидетельствует о нарушении санитарных норм на предприятии.

Ранее стало известно о фактах заражения дизентерией детей и учителей в нескольких столичных детских садах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что взял под личный контроль эту ситуацию.