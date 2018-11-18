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Уголовное дело возбуждено после самоподрыва смертницы в Грозном

18 Ноября 2018 в 10:46
Уголовное дело возбуждено после самоподрыва смертницы в Грозном

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту самопобрыва смертницы возле одного их КПП на окраине Грозного, который квалифицирован как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Следствие установило, что погибшая – 25-летняя уроженка Адыгеи. По данным источника в правоохранительных органах, девушку звали Карина Спиридонова, зарегистрирована она была в Челябинске, но в последнее время проживала в Дагестане.

Нападение на КПП в Старопромысловском районе Грозного произошло накануне. Около 16:00 полицейские заметили приближающуюся к ним молодую женщину. На просьбу остановиться и предъявить документы девушка среагировала неадекватно – направилась в сторону стражей порядка. Полицейские сделали предупредительный выстрел, а после открыли огонь на поражение. Тогда смертница взорвала самодельную бомбу, находящуюся у нее на поясе.

Жертв и разрушений в результате взрыва нет, никто из полицейских не пострадал, пишет RT.

 

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