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Украинцы контрабандой провезли труп через границу с Россией

24 Октября 2018 в 12:01
Украинцы контрабандой провезли труп через границу с Россией
ФОТО: cardiagram.com.ua

Двое мужчин, с двойным гражданством РФ и Украины, попытались провезти труп родственницы из России под видом пассажира машины. Об этом рассказало Восточное региональное управление Государственной погранслужбы Украины на своей странице в Facebook, пишет RT.

Как пояснили мужчины, они хотели провезти родственницу в Запорожскую область, чтобы там её похоронить. Однако украинские пограничники их не пропустили, пишут Дни.ру.

Стоит отметить, что один из мужчин показал свидетельство о смерти, датированное 22 октября. О происшествии сообщили в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство», сообщает Ura.ru.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Сейчас проработкой ограничительных мер занимается правительство. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН посчитал такой шаг первым свидетельством более жёсткой линии РФ.

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