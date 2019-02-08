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Уголовное дело возбуждено по смертельному ДТП с шахтерами

8 Февраля 2019 в 08:39
Уголовное дело возбуждено по смертельному ДТП с шахтерами

Уголовное дело возбуждено по факту аварии вахтового автобусом на разрезе «Распадский» в Кемеровской области, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета. На месте уже работают криминалисты, отмечает RT.

Вахтовый автобус на базе грузовика Камаз упал в Кузбассе с высоты 40-45 метров, в результат аварии шесть человек погибли, 16 травмированы. Таки уточнённые обстоятельства трагедии представили РИА Новости в экстренных службах региона. Как отмечает Газета.ру, ранее в ГИБДД сообщали, что в Кузбассе упал в обрыв грузовик с шахтерами с высоты 8-10 м. Авария произошла на технологической дороге разреза «Распадский».

Все пострадавшие госпитализированы: четверо помещены в отделение реанимации, 12 — в обычную палату в состоянии средней тяжести. Все они размещены пока в городской больнице Междуреченска. Их планируют эвакуировать в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Об этом сообщает департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

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