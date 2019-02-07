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Уголовное дело возбудили в Приморье из-за ненадлежащего содержания белух и косаток

7 Февраля 2019 в 19:15
Уголовное дело возбудили в Приморье из-за ненадлежащего содержания белух и косаток
Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморском крае. Дело возбуждено по ст. 245 УК (жестокое обращение с животными).

Ранее в ходе расследования уголовного дела о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих следователи установили факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток.

Как пишет телеканал «360», следователи оперативно примут меры по возвращению всех животных в естественную среду обитания. Однако зоологи предупреждают, что выпустить млекопитающих одномоментно нельзя, нужно время для адаптации. В противном случае в дикой природе косатки и белухи могут погибнуть.

Накануне Росприроднадзор возбудил административные дела по факту нарушения требований по содержанию морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края, напоминает RT.

Ранее заместитель руководителя программы «Белуха – белый кит» Института проблем эволюции и экологии им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов в эфире НСН рассказал о споре с Росрыболовством насчет законности и гуманности содержания животных в опасных условиях.

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