Уголовное дело возбудили в Приморье из-за ненадлежащего содержания белух и косаток

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморском крае. Дело возбуждено по ст. 245 УК (жестокое обращение с животными).

Ранее в ходе расследования уголовного дела о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих следователи установили факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток.

Как пишет телеканал «360», следователи оперативно примут меры по возвращению всех животных в естественную среду обитания. Однако зоологи предупреждают, что выпустить млекопитающих одномоментно нельзя, нужно время для адаптации. В противном случае в дикой природе косатки и белухи могут погибнуть.

Накануне Росприроднадзор возбудил административные дела по факту нарушения требований по содержанию морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края, напоминает RT.