Уголовное дело возбудили в Приморье из-за ненадлежащего содержания белух и косаток

Ранее в ходе расследования уголовного дела о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих следователи установили факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток.
Как пишет телеканал «360», следователи оперативно примут меры по возвращению всех животных в естественную среду обитания. Однако зоологи предупреждают, что выпустить млекопитающих одномоментно нельзя, нужно время для адаптации. В противном случае в дикой природе косатки и белухи могут погибнуть.
Накануне Росприроднадзор возбудил административные дела по факту нарушения требований по содержанию морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края, напоминает RT.
Ранее заместитель руководителя программы «Белуха – белый кит» Института проблем эволюции и экологии им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов в эфире НСН рассказал о споре с Росрыболовством насчет законности и гуманности содержания животных в опасных условиях.