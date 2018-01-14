Уголовное дело возбудил СК после массового отравления кадетов в Люберцах

После массового отравления в кадетской школе в Люберцах, в результате которого в больницу попали 32 человека, СК возбудил уголовное дело.

Делопроизводство открыто по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет Газета.ру

Ранее детский омбудсмен по МО Ксения Мишонова заявляла НСН, что с признаками отравления в больницу Люберец 13 января поступили 20 человек, в том числе двое взрослых и 18 детей. Вскоре число пострадавших увеличилось до 32 человек. У всех заболевших признаки острой кишечной инфекции, врачи оцениваю их состояние как средней тяжести. Больным прописана антибактериальная терапия.