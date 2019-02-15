Уголовное дело открыто после разборки со стрельбой в Москве

Уголовное дело возбудил столичный главк МВД после массовой драки, которая произошла минувшей ночью около одного из ресторанов на юго-востоке Москвы, информирует полиция. Дело открыто по статье «Хулиганство». Сейчас на причастность к происшествию проверяются 18 человек, доставленных в отделение по району Печатники.

По данным ГУ МВД по Москве, в конфликте приняли участие до двух десятков человек, он начался на бытовой почве, передает RT . Во время потасовки неизвестные применили травматическое оружие, было сделано несколько выстрелов. В итоге, пострадал один участник разборки. Ранее сообщалось о 5 – 10 пострадавших.

Как уточняют «Известия» , в здание ресторана ворвались несколько агрессивно настроенных мужчин. Затем ссора переместилась на улицу. Один участников событий рассказал, что драка стала продолжением давнего конфликта. Предположительно нападавшие хотели отомстить владельцу ресторана Яшару Алиеву.

Между тем, с происшествием в Печатниках может быть связана ещё одна ночная стрельба на юго-востоке Москвы. В районе Выхино у подъезда жилого дома был убит мужчина. Правоохранители проверяют, не участвовал ли он в массовой драке, сообщает РЕН ТВ . Полиция объявила в розыск BMW X6 с грязными номерами, из которой был открыт огонь по 45-летнему мужчине.