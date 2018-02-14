Углич включен в состав «Золотого кольца России»

Город Углич в Ярославской области включен в туристический маршрут «Золотое кольцо России», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ в среду.

Планируется, что в среднем в год статус города Золотого кольца будет получать один город-претендент.

Сейчас в маршрут входят города Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Углич часто посещается туристами (в городе останавливаются круизные теплоходы, следующие по Волге). В городе сохранились многочисленные образцы традиционной русской архитектуры, в том числе Угличский кремль с церковью Димитрия на Крови (1692), Спасо-Преображенским собором (1713), колокольней (1730), палатами царевича Димитрия (1482); Свято-Воскресенский монастырь и другие.











