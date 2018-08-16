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«Уфа» вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

16 Августа 2018 в 20:33
«Уфа» вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

Клуб «Уфа» завоевал путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, победив по сумме двух встреч люксембургский «Прогресс», сообщает «Интерфакс».

Ответная встреча 3-го квалификационного раунда, прошедшая на поле «Прогресса», завершилась со счетом 2:2.

Матч начался с автогола уфимца Павла Аликина. Затем Иван Пауревич сравнял счет. В середине второго тайма Майрон де Алмейда вывел люксембургцев вперед, а в компенсированное время «Уфа» отыгралась благодаря голу Пауревича.

Первая встреча завершилась победой российского клуба со счетом 2:1. В случае успеха в раунде плей-офф «Уфа» получит путевку на групповую стадию турнира.

«Уфа» — российский профессиональный футбольный клуб из Уфы. Основан 18 февраля 2009 года. С сезона 2014/15 выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Полуфиналист Кубка России сезона 2016/2017.

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