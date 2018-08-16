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«Уфа» сыграет с «Рейнджерс»

16 Августа 2018 в 23:30
«Уфа» сыграет с «Рейнджерс»

Шотландский клуб «Рейнджерс», обыграв словенский «Марибор» по сумме двух матчей, вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с российской «Уфой».

Первый матч пройдет в Глазго 23 августа, ответный - 30 августа в столице Башкирии. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.

«Рейнджерс» (Rangers Football Club) — шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате (54 победы). Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии.


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