«Уфа» сыграет с «Рейнджерс»

Шотландский клуб «Рейнджерс», обыграв словенский «Марибор» по сумме двух матчей, вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с российской «Уфой».

Первый матч пройдет в Глазго 23 августа, ответный - 30 августа в столице Башкирии. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.

«Рейнджерс» (Rangers Football Club) — шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате (54 победы). Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии.



