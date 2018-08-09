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«Уфа» обыграла клуб из Люксембурга в рамках Лиги Европы

9 Августа 2018 в 22:20
«Уфа» обыграла клуб из Люксембурга в рамках Лиги Европы

ФК «Уфа» одержал первую в истории победу в еврокубках, выиграв у люксембургского «Прогреса» со счетом 2:1. Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы прошел на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии.

В составе «Уфы» голы забили Сильвестр Игбун и Иван Обляков. У люксембургцев отличился Оливье Тиль.

Ответный матч запланирован на 16 августа в Дифферданже, передает ТАСС.

«Уфа» — российский профессиональный футбольный клуб из Уфы. Основан 18 февраля 2009 года. С сезона 2014/15 выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Полуфиналист Кубка России сезона 2016/2017.


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