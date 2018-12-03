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УЕФА запретил проводить матчи в ряде регионов Украины

3 Декабря 2018 в 19:04
УЕФА запретил проводить матчи в ряде регионов Украины

УЕФА запретил проведение матчей в украинских регионах, в которых действует военное положение. Об этом заявили представители Союза европейских футбольных ассоциаций. Там подчеркнули, что запрет будет действовать в смежных областях.

Как напоминает Ura.ru, 28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на 30 дней в ряде регионов Украины. Речь идёт о Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях.

Ситуация получила развитие после инцидента, произошедшего 25 ноября. Три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. Суда проигнорировали требование ФСБ РФ остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы за нарушение госграницы. Это стало поводом для того, чтобы Петр Порошенко объявил о введении военного положения в ряде областей Украины.

Между тем, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин уверен, что применение Россией военной силы против трёх кораблей ВМС Украины, пытавшихся пройти через Керченский пролив, было неоправданно с политической точки зрения. Об этом он заявил во время пресс-конференции НСН. По словам латошкина, встреча президентов России и США на саммите G20 была гораздо важнее формального сохранения неприкосновенности водной границы.

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