УЕФА разберётся со «Спартаком» по итогам матча с ПАОКом

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении московского «Спартака» по результатам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Встреча в российской столице во вторник, 14 августа, закончилась безголевой ничьей 0:0. В итоге красно-белые вылетели из Лиги чемпионов (в первом матче «Спартак» уступил 3:2.

УЕФА рассмотрит инцидент с получением красной карточки нападающим «Спартака» Луисом Адриано, а также блокировку проходов стадиона болельщиками, передаёт «Интерфакс». В самом «Спартаке» объявили, что оштрафуют бразильского форварда. Судья удалили его с поля на 33-й минуте за удар соперника в живот локтем.

При этом УЕФА не стал разбирать эпизод с участием украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди. После матча он спустил гетры и показал фанатам «Спартака» пальцем на щитки в цветах украинского флага.